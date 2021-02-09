Из снежных заносов вытащили 13 "скорых" и 10 автобусов

Об этом сообщает ГСЧС.

"В связи с выпадением значительного количества снега, снега с дождем, налипанием мокрого снега, гололедом и гололедицей на дорогах, образовалась опасность возникновения чрезвычайных ситуаций, характерных для этого периода, в частности, для западных, северных, центральных и южных областей Украины", - говорится в сообщении.

Так, подразделениями ГСЧС за сутки 8 февраля совершена буксировка 279 транспортных средств (из них 13 карет СМП и 10 автобусов) и оказана помощь 500 лицам.

В частности, подразделения УГСЧС Украины в Кировоградской области за указанный период 14 раз привлекались для оказания помощи по изъятию автомобилей с осложненных участков дорог. Оказана помощь водителям 18 транспортных средств, из которых - 3 грузовых автомобиля, 1 рейсовый автобус, 1 автомобиль скорой помощи и 13 легковых автомобилей. Всего в автомобилях находилось 32 человека.

В Запорожской области в течение суток спасатели извлекли из снега 7 транспортных средств (1 автобус, 2 грузовика и 4 легковых автомобиля), оказав помощь 35 людям в Мелитопольском, Запорожском и Пологовском районах.

В Киеве спасатели отбуксировали 41 грузовой автомобиль на безопасный участок дороги. От ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве задействованы 4 специальных автомобиля повышенной проходимости на участках дорог, где возможно затруднение движения транспорта: а именно, на ул. Елены Телиги, ул. Академика Заболотного, ул. Богатырской и Надднепрянском шоссе.

На Волыни из снежных заносов высвобождено 82 автомобиля, в том числе спасатели отбуксировали 8 рейсовых автобусов междугородного и межобластного сообщения, 20 грузовых автомобилей, 51 легковой автомобиль и 3 автомобиля неотложной медицинской помощи. В результате аварийно-спасательных работ оказана помощь 179 гражданам.

В Черкасской области во время осложнения погодных условий извлечено из снежных заносов 5 легковых автомобилей в с. Княжа Звенигородского района, с. Вознесенское Золотоношского района, с. Свечковка Драбовского района и 2 автомобиля скорой медицинской помощи в г. Умань. Оказана помощь 15 лицам.

На Николаевщине за период непогоды высвобождено из снега 2 грузовых автомобиля, 4 легковых, 3 автомобиля скорой медицинской помощи, оказана помощь 18 лицам.

За сутки спасатели Ривненщины 11 раз выезжали на оказание помощи водителям грузовых и легковых автомобилей, оказавшихся в кюветах или заблокировавшим движение на скользкой автодороге. Спасатели предоставляли помощь пре имущественно в городе Ривне и на автодороге Городище - Ривне - Староконстантинов и дорогах местного значения. В общей сложности подразделения ГСЧС освободили из снежных заносов 63 транспортных средства, из них 53 грузовых автомобиля, 4 легковые машины, 3 троллейбуса, 2 кареты скорой медицинской помощи, 1 пассажирский автобус, а также оказали помощь 96 гражданам.

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