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В Ривне произошел пожар в здании ОГА

18.02.2021 / 05:56
В Ривне произошел пожар в здании ОГА
Пожар, возникший 17 февраля примерно в 15 часов в Ривненской облгосадминистрации, в настоящее время уже ликвидирован.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Ривненской области.

Отмечается, что 17 февраля в 14:53 в г. Ривне по улице Майдан Просвещения на втором этаже шестиэтажного здания Ривненской ОГА случился пожар. Пожар возник в кабинете Департамента агропромышленного развития Ривненской ОГА.

«Огнем повреждена мебель на площади 15 кв. м. В 15:10 пожар локализован, а в 15:22 - ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Во время пожара из здания ОГА спасателями проведена эвакуация 48 человек. Еще около сотни человек самостоятельно покинули помещение», - уточнили в ГСЧС.

Согласно сообщению, благодаря оперативности спасателей пожар удалось ликвидировать на ранней стадии и не допустить распространения огня на рядом расположенные кабинеты. От ГУ ГСЧС в Ривненской области привлекалась 9 единиц пожарно-спасательной техники и 42 спасателя.

Источник

пожар, Ривне
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