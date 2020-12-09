На Киевщине злоумышленник бросил в полицейских гранату и открыл стрельбу

Как говорится в сообщении, работники следственного управления полиции Киевщины совместно с оперативниками Управления стратегических расследований ДСР Национальной полиции при силовой поддержке Управления КОРД полиции Киевской области разоблачили преступную организованную группу.

Работники правоохранительных органов установили, что возглавлял группу 28-летний житель Барышевского района.

Он координировал действия группы, искал объекты для нападений и распределял между участниками группы денежные средства, добытые преступным путем. Также фигурант принимал непосредственное участие в нападениях и сбывал украденные ценности и вещи.

При задержании он начал оказывать активное сопротивление работникам полиции - пытался сбежать, бросил в бойцов КОРДа гранату и открыл огонь в сторону стражей порядка.

Работники полиции в ответ применили оружие. Злоумышленник получил огнестрельное ранение ног, а также вследствие взрыва травмы получил его подельник.

При осмотре места происшествия сотрудники полиции изъяли вещественные доказательства преступной деятельности группы, среди которых - пистолет и патроны к нему, гильзы, осколки гранаты, газовые баллончики, наручники, перчатки, ножи, рации, отвертки, топор, балаклавы.

Также были проведены обыски по месту жительства участников группы, где полицейские изъяли авто, номерные знаки, документы и технику.

Работники правоохранительных органов задержали в порядке ст. 208 УПКУ трех участников преступной группы. Ими оказались жители Барышевского района 31, 29 и 28 лет.

Они помещены в изолятор временного содержания.

По факту покушения на убийство работников полиции открыто уголовное производство по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос сообщения задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 15 (покушение на уголовное правонарушение), ч. 4 ст. 187 (разбой) УКУ.

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