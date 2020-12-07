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В РФ горящий павильон с пиротехникой устроил в городе "фейерверк"

07.12.2020 / 08:37
В РФ горящий павильон с пиротехникой устроил в городе "фейерверк"
Павильон с пиротехникой загорелся на рынке "Классик" в Ростове-на-Дону: площадь пожара до 4 тысяч квадратных метров.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на российское МЧС.

«Ростов-на-Дону, рынок Классик, 6 декабря, в 6:30, по московскому времени произошло загорание двухэтажного торгового павильона на площади 200 кв. метров», – говорится в сообщении.

Позднее в МЧС сообщили, что площадь пожара увеличилась до 1500 квадратных метров, а потом – до 4 тысяч квадратных метров.

По последним данным пресс-службы МЧС РФ, в тушении пожара были задействованы 446 человек и 134 единицы техники.

Как рассказали в МЧС, площадь тушения была разбита на 4 боевых участка, чтобы не допустить распространения огня. Проложено пять магистральных линий.

Возможной причиной пожара называют короткое замыкание электропроводки.

Источник

пожар, РФ
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