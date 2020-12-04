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"Карантиные" рейды: полиция штрафует пассажиров без масок в столичном метро

04.12.2020 / 08:58
"Карантиные" рейды: полиция штрафует пассажиров без масок в столичном метро
Полицейские столичной подземки задокументировали 148 нарушений пассажирами соблюдения карантинных ограничений, за отсутствие маски оштрафовали 85 людей. Об этом сообщает полиция Киева.

Так, с начала карантина столичные правоохранители составили 148 административных материалов, из которых 63 направлены на рассмотрение в районные суды города Киева по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Три человека привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 17 000 гривень.

Кроме этого, на 85 граждан наложен штраф за неправильное ношение индивидуальных средств защиты.

Как отметил начальник превентивной деятельности управления полиции в метрополитене Александр Киричук, правоохранители, которые заступают на обеспечение публичного порядка на станции столичной подземки, в первую очередь проводят превентивные мероприятия и разъясняют пассажирам правила ношения средств индивидуальной защиты.

Источник

метро, штраф, коронавирус, карантин
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