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Правоохранители задержали на Киевщине вооруженную группу воров-"барсеточников"

30.11.2020 / 09:27
Правоохранители задержали на Киевщине вооруженную группу воров-"барсеточников"
Полиция Киевской области задержала вооруженную этническую группу воров-"барсеточников".

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской бласти.

Злоумышленники специализировались на кражах из автомобилей на территории Киевской области, столицы и других регионов Украины.

Задержали группу иностранцев оперативники Управления уголовного розыска при силовой поддержке бойцов полка полиции особого назначения полиции Киевщины.

Во время реализации оперативной информации правоохранители остановили автомобиль "Opel", на котором передвигались злоумышленники, вблизи села Мила Киево-Святошинского района.

Правоохранители задержали на Киевщине вооруженную группу воров-барсеточников. Все граждане Грузии 01

Полицейские провели неотложные обыски и изъяли: корпуса гранат, запалы, пистолет, мобильные терминалы, банковские карточки и документы.

Изъятое направлено на проведение соответствующих экспертиз.

Правоохранители задержали на Киевщине вооруженную группу воров-барсеточников. Все граждане Грузии 02

Злоумышленниками оказались четверо граждан Грузии, разного возраста, самому младшему из них 21 год, а самому старшему - 51. Все они задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещены в изолятор временного содержания.

Полиция проверяет задержанных к причастности к другим аналогичным преступлениям.

О задержании иностранцев сообщено в МИД Украины и в посольство Грузии.

Правоохранители задержали на Киевщине вооруженную группу воров-барсеточников. Все граждане Грузии 03

По данному факту возбуждены уголовные производства по ст. 185 (кража) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении подозрения задержанным. Суд изберет для них меры пресечения.

Правоохранители задержали на Киевщине вооруженную группу воров-барсеточников. Все граждане Грузии 02

Правоохранители задержали на Киевщине вооруженную группу воров-барсеточников. Все граждане Грузии 03

Правоохранители задержали на Киевщине вооруженную группу воров-барсеточников. Все граждане Грузии 04

Правоохранители задержали на Киевщине вооруженную группу воров-барсеточников. Все граждане Грузии 05

Источник

полиция, воры
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