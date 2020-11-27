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В центре Киева в офисе госорганизации обнаружили тайник с оружием и взрывчаткой

27.11.2020 / 09:15
В центре Киева в офисе госорганизации обнаружили тайник с оружием и взрывчаткой
Служба безопасности Украины обнаружила в Печерском районе столицы тайник с большим количеством оружия, боеприпасов и взрывчатки в главном офисе одной из государственных организаций.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что арсенал сохраняется в подвальных помещениях учреждения, расположенного вблизи административных зданий органов центральной исполнительной власти. В ходе обысков правоохранители уже идентифицировали и изъяли 4 РПГ, 2 автомата, почти 40 гранат РГД-5 и Ф-1, несколько пистолетов, 2 артиллерийских снаряда и большое количество патронов к автоматическому оружию.

Сейчас следственно-оперативной группой и экспертами продолжаются обыски помещений и изъятие военных средств поражения.

Операция проводилась Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно с УСБУ в Николаевской и Львовской областях, Главным следственным управлением Нацполиции под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора Украины.

Источник

оружие, Киев, СБУ
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