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"Янтарные" дельцы на Ривненщине предлагали полицейскому $1 миллион взятки

30.10.2020 / 06:16
"Янтарные" дельцы на Ривненщине предлагали полицейскому $1 миллион взятки
В Ривненской области правоохранители вручили подозрение лицам, которые предложили миллион долларов взятки начальнику одного из департаментов Нацполиции.

Об этом информирует Нацполиция.

Отмечается, что правоохранители установили группу жителей Ривненщины, которая занималась незаконной добычей янтаря. Чтобы беспрепятственно осуществлять дальнейшую преступную деятельность, сообщники разработали план налаживания коррупционных связей среди руководства полиции.

«План предусматривал назначить на должность руководителя полиции Ривненщины лица, которое будет обеспечивать невмешательство и лояльность правоохранителей к деятельности «черных» копателей. Кандидатом должен был стать один из участников преступного сговора - бывший правоохранитель», - говорится в сообщении.

Как отмечается, 45-летний «претендент» вместе с 54-летним сообщником нашли возможность встретиться с должностным лицом НПУ и в разговоре рассказали о своем плане: миллион долларов - за восстановление на службе бывшего правоохранителя.

29 октября совместными действиями сотрудников Нацполиции и СБУ при физической поддержке бойцов отдела быстрого реагирования ДВБ НПУ и процессуальным руководством Офиса генпрокурора Украины, проведены обыски по месту жительства участников преступного сговора.

Следователи Нацполиции вручили фигурантам подозрения и ходатайство о явке в суд 30 октября для избрания меры пресечения.

За попытку подкупа должностного лица, занимающего особо ответственное положение злоумышленникам может грозить лишение свободы от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

 

Источник

взятка, янтарь
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