В Одессе СБУ изъяла 750 килограммов психотропа

На черном рынке изъятый ​​товар оценивается в более 30 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ходе спецоперации оперативники и следователи спецслужбы установили, что организовали переправку двое жителей Одессы и Львова. Они заказали психотроп в одной из стран Средиземноморского бассейна. Сотрудники СБУ задокументировали, что товар в начале сентября прибыл в морской порт «Южный», где был спрятан в контейнер со сладостями, и контролировали все действия злоумышленников.

Затем наркодельцы переместили груз в складское помещение. Для переправки каптагона в одну из стран Персидского залива они приобрели партию кукурузного крахмала, в который спрятали пакеты с психотропом. Два контейнера с наркотиками злоумышленники доставили в Одесский морской порт.

«После декларирования груза в таможенных органах сотрудники СБУ задержали фигурантов: одного при попытке вылета из Одессы, другого - по месту жительства. Контейнеры с каптагоном изъяты правоохранителями», - уточняется в сообщении.

В рамках уголовного производства, открытого следователями Управления СБУ в Одесской области согласно ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщении обоим фигурантам о подозрении.

Продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех лиц, причастных к функционированию трансграничной контрабанды наркотиков.

Операция проводилась под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области.

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