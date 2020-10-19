Война в Карабахе: Азербайджан показал захват армянской воинской части

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Россия вышла из консультаций по MH17 с Нидерландами и Австралией
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Президент Кыргызстана уходит в отставку: мир и целостность - превыше всего
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12:17
Байден официально определил приоритеты в отношении Украины в случае избрания президентом США
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17:55
Президент Киргизии уйдет в отставку после парламентских выборов
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Германия вводит обязательный карантин для прибывающих из "красных" стран
- 13:19
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09:44
Украинские банки показали чрезвычайную устойчивость во время пандемии - глава НБУ
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16:21
Предприятия "Укроборонпром" реорганизуют в 9 отраслевых холдингов – вице-премьер
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10:54
Указ о передаче государственных с/х земель в коммунальную собственность обнародован на сайте президента
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10:23
Создание СЭЗ на Донбассе позволит Украине обеспечить возможность "укоренения действительно эффективной модели реинтеграции" – Офис президента
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09:48
Пандемия повредит экономике меньше, чем предполагалось - МВФ
- 09:44
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06:54
В Киеве открылся Антропологический музей Чернобыльдорфа
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Украина и ЕБРР заключили соглашение о предотвращении коррупции
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06:55
Украина и ЕС в Брюсселе подписали шесть соглашений
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09:17
Огонь поразил 11 тысяч га в Луганской области
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Реставрированную "Девочку с колосками" вернули в Музей Голодомора
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В Киеве маршрутка на переходе сбила людей: есть погибшая и пострадавшие05.10.2020 / 09:18Последние новости рубрики
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06:29
Масштабные пожары на Луганщине: три человека погибли, еще три госпитализированы. Открыты уголовные дела
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06:37
Расчленил пенсионера и выдавал себя за его внука: силовики раскрыли убийство в Киеве
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09:17
В Минске митинговали 100 тысяч лиц, в Беларуси сотня задержанных
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09:03
В Минске ОМОН с применением силы разогнал "женский марш"
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09:04
В Харькове легковушка протаранила "скорую", есть пострадавшие
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