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Армения и Азербайджан возобновили взаимные обстрелы, число погибших возросло

29.09.2020 / 09:02
Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в возобновлении боевых действий в понедельник, 28 сентября, утром.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Так, Минобороны Азербайджана заявляет о том, что утром 28 сентября армянские вооруженные силы обстреливают город Тартар.

"Руководство Минобороны в последний раз предупредило другую сторону, что мы будем принимать адекватные ответные меры", - говорится в сообщении.

В свою очередь в Минобороны Армении заявляют, что боевые действия в течение ночи на понедельник происходили с разной интенсивностью.

"Рано утром противник возобновил наступательные действия с применением артиллерии, бронетехники, в том числе тяжелой огнеметной системы "ТОС". Армянские подразделения хладнокровно противостоят посягательствам азербайджанских ВС, принимают соответствующие меры, нанося противнику значительные потери в живой силе и технике", - заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

В то же время сообщается об увеличении количества погибших.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на минобороны непризнанной "Нагорно-Карабахской Республики", количество погибших возросло на 15. В воскресенье ведомство сообщило о 16 погибших.

В ночь на 28 сентября Минобороны Азербайджана оценило потери Армении в 550 убитых. В Ереване это отрицают.

Напомним, Армения и Азербайджан в воскресенье утром начали боевые действия и обвинили друг друга в эскалации насилия в Нагорном Карабахе.

За несколько часов Армения объявила мобилизацию и военное положение.

Следует отметить, что предыдущие боевые действия проходили на международно признанной участке азербайджано-армянской границы. Зато сегодняшнее обострение происходит внутри Азербайджана – на границе между Нагорным Карабахом (который Украина и большая часть мира, считают оккупированной частью Азербайджана) и подконтрольной правительству территории.

Источник

Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения
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