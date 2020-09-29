Войти | Зарегистрироваться
12:57

вторник,
29 сентября
Онлайн
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Политика

Китай - главная угроза для США, Вашингтон создает глобальную коалицию против него - Помпео

29.09.2020 / 11:47
КНР в перспективе представляет собой наибольшую угрозу для США, и американская администрация выстраивает международный альянс против Пекина, заявил 28 сентября госсекретарь США Майк Помпео.

"Величайшая внешняя угроза для США в среднесрочной и долгосрочной перспективе это угроза со стороны режима в Китае сегодня - Коммунистической партии Китая, возглавляемой генеральным секретарем Си Цзиньпином", - сказал он в интервью политическому ток-шоу Life, Liberty & Levin.

По его словам, теперь действия США идут вразрез с политикой, принятой в отношении Китая за последние 50 лет, со времен президента Ричарда Никсона (1969-1974 годы). Помпео заверил, что прежний подход США, согласно которому взаимодействие с Китаем сделает его внешнюю политику менее гегемонистской, а внутреннюю - менее репрессивной, провалился.

"Сейчас мы начали строить глобальную коалицию, чтобы оттеснить (Китай - ИФ). Это займет годы", - заявил Помпео, отметив, что США уже добились успехов в признании угрозы со стороны Китая в странах Африки, Южной Азии и Южной Америки.

Согласно утверждениям госсекретаря, США столкнулись "с задачей сделать все необходимое, чтобы следующий век не стал китайским столетием".

Также Помпео указал на зависимость Китая от энергетических ресурсов Ближнего Востока. В связи с этим, добавил госсекретарь, Пекин расширяет свое влияние в акватории Индийского океана, в Баб-эль-Мандебском проливе, что несет "настоящие риски" для стран Европы и Ближнего Востока.

Источник

США, Китай, Помпео
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
29 сентября
28 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.