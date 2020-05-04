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Помпео заявил о доказательствах происхождения коронавируса из лаборатории в Ухане

04.05.2020 / 16:45
Госсекретарь Майк Помпео заявил, что имеется "значительное количество доказательств" того, что новый коронавирус появился в китайской лаборатории, но не оспаривает вывод спецслужб США о том, что он не был создан человеком.

Об этом Помпео рассказал в интервью ABC News в воскресенье, сообщает Reuters

Прямая речь: "Существует значительное количество доказательств того, что это вышло из той лаборатории в Ухане".

"Лучшие эксперты до сих пор думают, что это было сделано человеком. У меня нет причин не верить этому".

ъПри этом, когда интервьюер указал, что выводы спецслужб США свидетельствуют о другом, Помпео отступил, сказав: "Я видел, что говорит разведывательное сообщество. У меня нет оснований полагать, что они ошиблись".

Государственный департамент США пока не ответил на запрос о разъяснении комментариев Помпео.

Напомним, в отчете директора Национальной разведки США, опубликованном в четверг, говорится, что разведка соглашается с "широким научным консенсусом" о том, что эта болезнь не была создана человеком.

Справка: По состоянию на 3 мая в США зафиксировано 1 132 539 случаев коронавируса, из них 29 078 за последние сутки. Умерло с начала эпидемии 66 369 человек, за последние сутки – 1426.

Источник

США, коронавирус, Китай, Помпео, Ухань
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