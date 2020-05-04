Коронавирус: за сутки в мире умерли более 5 тысяч человек

Такие данные сайта Worldometers, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Возглавляет печальное первенство по количеству летальных случаев за последние сутки США, там умер 1691 человек.

В Великобритании жертвами заболевания стала 621 человек, в Италии – 474, в Бразилии – 340, в Эквадоре – 308, в Испании – 276, в Канаде – 175, во Франции – 166, в Мексике – 113 и 100 жертв в Индии.

Больше всего новых случаев подтвердили в США – 29,7 тысяч. За этот период в России диагностировали 9,6 тысяч новых больных, в Великобритании – 4,8 тысяч, в Бразилии – почти 4,5 тысяч, в Испании – более 2,5 тысяч, в Индии – 2,4 тысяч, в Перу – более 2 тысяч и 1,9 тысяч случаев в Турции.

В общем во всем мире вылечились 1 миллион 120 тысяч человек.

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