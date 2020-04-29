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В мире разрабатывают 120 проектов вакцин от коронавируса- восемь уже испытывают на людях

29.04.2020 / 17:18
По состоянию на 28 апреля 2020 года в мире насчитывается 120 проектов по поиску эффективной вакцины против коронавируса, восемь из которых находятся на стадии клинических исследований с участием человека.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные учеными из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, сообщает Le Figaro.

"Эта известная британская медицинская школа насчитала 120 различных проектов по разработке вакцин против заболевания, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, в том числе 110 находится на "доклинической" стадии развития. А восемь проектов достигли клинических испытаний первой фазы на людях", - говорится в сообщении.

Ученые особо отмечают китайский проект, возглавляемый гонконгской компанией CanSino, который находится на еще более продвинутой стадии с клиническими испытаниями первой и второй фазы. Отмечается, что основная цель тестирования первой фазы - проверка безопасности и в меньшей степени эффективности медицинского препарата. Основная цель испытаний второй фазы, а затем и третьей фазы, проведенных в более широком масштабе, - оценить их эффективность перед предоставлением разрешения на маркетинговые исследования органами здравоохранения, уточняют специалисты.

В Лондонской школе подчеркнули, что тройку лидеров также возглавляют китайские производители, в частности, фармацевтический гигант Sinovac, которая включена в рейтинг американской бирже Nasdaq, специализирующейся на акциях высокотехнологичных компаний, и два проекта под патронатом Шэньчжэньского медицинского института. Успешными также называют британский проект Оксфордского университета и немецкий BioNTech, которые вступили в первую фазу. В США также тестируют две вакцины на этой стадии. В частности, это лекарство биотехнологической компании Moderna в партнерстве с Американским национальным институтом здоровья (NIH) и препарат от Inovio Pharmaceuticals.

С полным списком компаний, занимающихся проектами по разработке вакцины против COVID-19 можно ознакомиться на сайте Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Источник

коронавирус, вакцина
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