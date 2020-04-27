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Пандемия коронавируса: миллион диагностированных случаев за 12 дней

27.04.2020 / 17:59
По состоянию на 27 апреля в мире диагностировано 2 994 761 случаев заражения коронавирусом. 15 апреля больных COVID-19 было 2 000 043.

Об этом говорят данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, сообщает Worldometers

В мире с 2 994 761 случаев заболевания 862 859 человек выздоровела и 206 055 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

В частности, в США + 26 509 случаев заболевания коронавирус за минувшие сутки, в Испании +2870, Италии +2325

Больше всего умерших от вируса в США, Италии и Испании.

Больше всего выздоровлений от COVID-19 в Испании, Германии, США.

Напомним: 15 апреля в мире диагностировали более двух миллионов случаев COVID-19. Из них 126 000 человек умерли.

2 апреля в мире диагностировали миллион случаев коронавируса, 51 000 больных умерла.

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статистика, коронавирус, COVID-19
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