Коронавирус: в США почти тысяча случаев, в Италии более 10 тысяч

Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса

В то же время умерли от вызванных вирусом осложнений 4284 человека.

Среди стран Европейского Союза больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Италии – 10 149. Также лидерами являются Франция (1784), Испания (1695) и Германия (1565).

В Соединенных Штатах зарегистрировали 972 случая инфицирования.

За сутки в Италии от коронавируса умерли 168 человек. Количество смертей во Франции за это же время с 19 увеличилось до 33 случаев.

Всего в Италии жертвами COVID-19 стал 631 человек, в Испании – 35, США – 23.

Больше всего человек за сутки вылечились в Китае – 1372. В то же время за это время там обнаружили 22 новых случая заражения и 16 человек умерли.

Также впервые зафиксирован случай в Турции.

Напомним: неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря 2019 года. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе.

3 марта в Украине сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом. Мужчина вернулся с Италии в конце февраля.

Источник