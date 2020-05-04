Войти | Зарегистрироваться
18:54

понедельник,
04 мая
Онлайн
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Жизнь
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Общество

В мире насчитали более 3,5 млн случаев коронавируса

04.05.2020 / 18:12
За все время распространения коронавируса в мире зарегистрировали 3 миллиона 565 тысяч случаев заболеваний, почти треть всех случаев – в США.

Такие данные сайта Worldometers, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Умерли от осложнений 248 тысяч больных.

Сейчас активными остаются 2 миллиона 162 тысячи случаев заболевания.

Больше всего больных зафиксировали в США – 1 миллион 188 тысяч. После Штатов следует Испания. Там зарегистрировали более 247 тысяч случаев. В Италии диагностировали 210 тысяч случаев, в Великобритании – почти 187 тысяч, во Франции – более 168 тысяч, в Германии – более 165 тысяч и более 134 тысяч в России.

Побороли болезнь уже 1 миллион 153 тысяч человек. В Штатах вылечились 178 тысяч человек, в Испании – 148,5 тысяч, в Германии – 130 тысяч, в Италии – более 81 тысячи.

Больше всего жертв заболевания подтвердили также в США – 68,5 тысяч. В Италии и Великобритании умерли по 28 тысяч больных. В Испании и Франции погибли около 25 тысяч.

Напомним: за минувшие сутки в мире зарегистрировали 83,257 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 5215 человек.

Источник

статистика, коронавирус
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
4 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.