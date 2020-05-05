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ВОЗ отреагировала на заявления США о происхождении коронавируса

05.05.2020 / 17:12
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что США, которые обвинили Китай в искусственном создании нового коронавируса, не предоставили никаких доказательств.

Об этом заявил глава программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения ВОЗ Майкл Райан, сообщает CNN

Прямая речь: "Мы не получали от правительства США никаких доказательств, касающихся предполагаемого происхождения коронавируса. Поэтому с нашей точки зрения такие заявления остается спекулятивным".

Напомним: госсекретарь Майк Помпео заявил, что имеется "значительное количество доказательств" того, что новый коронавирус появился в китайской лаборатории, но не оспаривает вывод спецслужб США о том, что он не был создан человеком.

Источник

коронавирус, Китай, ВОЗ
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