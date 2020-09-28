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В Азербайджане с 28 сентября введено военное положение и комендантский час - помощник президента

28.09.2020 / 17:59
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 27 сентября подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана.

Об этом заявил помощник президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"С учетом провокации ВС Армении на линии соприкосновения и проводимых для предотвращения армянской агрессии контрнаступательных операций, с 00:00 28 сентября 2020 года на всей территории Азербайджана вводится военное положение", - заявил Гаджиев на брифинге 27 сентября.

По его словам, кроме того, согласно указу с 28 сентября в Баку, Гяндже, Сумгайыте, Евлахе, Мингячевире, Нафталане, а также на территориях Абшеронского, Джабраильского, Физулинского, Агджабединского, Бейлаганского, Агдамского, Бардинского, Тертерского, Геранбойского, Гейгельского, Дашкесанского, Гедабегского, Товузского, Шамкирского, Газахского и Агстафинского районов в рамках военного положения вводится комендантский час с 21:00 до 6:00.

"В период комендантского часа гражданам запрещено нахождение на улицах и в других общественных местах без специального разрешения и документов, удостоверяющих личность. Согласно указу, также будут применены ограничения на въезд и выезд и на движение транспортных средств", - заявил Гаджиев.

По его словам, комендантский час вводится в основных городах, а также в городах и районах Азербайджана, находящихся вблизи линии соприкосновения войск и госграницы с Арменией.

Источник

Азербайджан, военное положение
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