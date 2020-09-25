Войти | Зарегистрироваться
09:22

понедельник,
28 сентября
Онлайн
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Политика

Азербайджан и Армения возобновили боевые действия из-за Нагорного Карабаха

28.09.2020 / 09:01
Азербайджан и Армения возобновили боевые действия из-за Нагорного Карабаха
Министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Азербайджан начал воздушную и ракетную атаку в направлении Нагорного Карабаха.

В свою очередь, Азербайджан возложил ответственность за начало боевых действий на вооруженные силы Армении.

Об этом информируют 27 сентября армянское издание Aravot и азербайджанское информагентство Report

Позиция Армении: Власти Армении отмечают, что вся ответственность за начало активных боевых действий лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана. При этом армянская сторона сообщает, что были сбиты два вертолета и три БПЛА Азербайджана. Бои продолжаются.

Министр обороны Армении Давид Тоноян провел разговор с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком. Тоноян описал ситуацию на границе и сказал, что "Азербайджан развязал очередную провокацию".

При этом командующий армией обороны непризнанного Нагорного Карабаха Джалал Арутюнян сообщил, что азербайджанские войска в 07:10 перешли в наступление по всей протяженности линии соприкосновения, но нападение азербайджанских войск по нескольким направлениям было отброшено назад. По словам Арутюняна, противник понес потери в живой силе и технике, в частности, были подбиты три танка.

При этом армянские СМИ опубликовали ролик с поля боя. Издание отмечает, что на видео "подбитые азербайджанские танки, горящие пламенем".

Позиция Азербайджана: Минобороны Азербайджана заявляет, что 27 сентября около 06:00 ВС Армении подвергли интенсивному обстрелу из крупнокалиберных орудий, минометов и артиллерийских установок позиции азербайджанской армии, расположенные во фронтовой зоне, а также несколько населенных пунктов.

Также в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана заявили, что информация, распространенная армянской стороной о трех подбитых танках, 2 вертолетах и 3 БЛА Азербайджанской армии, является дезинформацией.

Прямая речь помощника президента Азеербайджана Хикмета Гаджиева: "Обстрел ВС Армении объектов и гражданских лиц, компактно проживающих на прифронтовых территориях, является спланированной и целенаправленной акцией. Есть информация о погибших и раненых среди гражданских лиц и военнослужащих Азербайджана.

В настоящее время вооруженные силы Армении продолжают интенсивный обстрел наших позиций и населенных пунктов, расположенных на линии фронта".

Напомним: Конфликт вокруг Нагорного Карабаха начался несколько десятилетий назад. Регион, в котором проживало много армян, в советские времена входил в состав Азербайджанской ССР.

В конце 1980-х провирменские силы при поддержке Еревана взяли Нагорный Карабах под свой контроль. С тех пор продолжается вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном за эти территории.

Источник

Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, военные действия
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
28 сентября
27 сентября
26 сентября
25 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.