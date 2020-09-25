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Путин не поздравлял Лукашенко с инаугурацией. Кремль объяснил почему

25.09.2020 / 13:50
Президент России Владимир Путин не поздравлял Александра Лукашенко с инаугурацией, в Кремле говорят, что практика международного общения этого и не требует.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, цитирует "Интерфакс-Запад"

Прямая речь: "Нет, такого нет обязательного... Собственно, поздравление уже было".

 Песков напомнил, что Путин уже поздравлял Лукашенко с победой на выборах и по телефону, и лично во время их недавней встречи в Сочи.

Источник

Беларусь, Путин, Лукашенко
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