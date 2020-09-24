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Мир пересек отметку в 32 миллионов случаев коронавируса

24.09.2020 / 17:56
По состоянию на начало 24 сентября в мире было зарегистрировано 32 миллиона 90 тысяч случаев заражения коронавируса.

Такие данные сайта Worldometers

 За сутки 24 сентября было выявлено 314 тысяч новых больных. Больше всего в Индии, США и Бразилии. Также более 10 тысяч случаев зафиксировали во Франции, Аргентине, Израиле и Испании.

За этот же период от осложнений умерли 6323 человека.

Активными остаются 7,4 миллиона случаев коронавируса. Смогли побороли болезнь 23,6 миллиона человек, умерло – 981 тысяча человек.

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статистика, коронавирус
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