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В пассажирском поезде “Харьков-Херсон” загорелся тепловоз

03.01.2020 / 09:21
На Николаевщине вблизи станции Любино в Снигирёвском районе горел тепловоз пассажирского поезда «Харьков - Херсон».

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

«2 января в 11:36 поступило сообщение о возгорании тепловоза пассажирского поезда «Харьков - Херсон» возле станции Любино в Снигирёвском районе Николаевской области. На вызов прибыли пожарные 24 государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области и местная пожарная охрана «Первомайское». Выяснено, что машинист, его помощник и проводники пытались потушить возгорание огнетушителями, но не удалось", - говорится в сообщении.

В 12:00 спасатели локализовали пожар, в 12:35 ликвидировали на площади 10 м кв., его причина — замыкание высоковольтной камеры секции Б тепловоза 2Т10УТ0070.

Тепловоз отцепили от вагонов поезда и отогнали на безопасное расстояние. В результате пожара никто не пострадал.

Источник

пожар, тепловоз, возгорание, Харьков, Херсон, Николаевская область
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