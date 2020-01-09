В США представили водяной электровелосипед

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WWF: от пожаров в Австралии погибло около 1,25 миллиарда животных
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Над Ираком, Ираном, Персидским и Оманским заливом закрыли воздушное пространство
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Иран атаковал американскую военную базу в Ираке
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Помпео: решение Трампа о ликвидации Сулеймани было законным и правильным
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Иран не выходит из "ядерной сделки", несмотря на планы нарастить обогащение урана
- 17:18
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Эрдоган и Путин открыли новый газопровод "Турецкий поток"
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Рожкова: наша задача на 2020 год – гривневые ипотеки под 14-15%
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Госбюджет-2019 сведен с дефицитом 72,4 млрд грн, или 1,8% ВВП
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В "Нафтогазе" сравнили новый газовый контракт с предыдущим
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Кулеба: выплата пенсий в ОРДЛО возможна только в контексте деоккупации
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Шулявский мост испытали на прочность – 30-тонные МАЗы проехали над головой Кличко
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Украинские католики провели праздничные Богослужения в честь Рождества
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09:17
В Киеве насмерть сбили двух велосипедистов
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Новый украинский поезд прошел испытания
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Красный Крест: в столкновениях под Радой есть пострадавшие
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