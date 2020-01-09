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В США представили водяной электровелосипед

09.01.2020 / 10:08
Новозеландский стартап Manta5 представил на выставке CES в Лас-Вегасе водяной электровелосипед Hydrofoiler XE-1.

Об этом сообщает Daily Mail.

"Hydrofoiler XE-1 был разработан новозеландским стартапом Manta5 и представлен в США на выставке CES в Лас-Вегасе", - говорится в сообщении.

Само устройство имеет подводные крылья вместо колес и небольшой пропеллер, который поднимается, когда велосипедист набирает скорость, крутя педали.

В компании заявляют, что электрический велосипед имеет двигатель с мощностью в 460 Ватт, а его максимальная скорость на воде составляет порядка 19 км/час.

По словам гендиректора стартапа Грега Джонсона, это устройство, которое изготовлено из прочного углеродного волокна и алюминия для воздушных судов, напоминает обычный маутенбайк, только на воде.

Покупатели из Великобритании могут приобрести электробайк за 5790 фунтов стерлингов не ранее июня 2020 года.

Источник

электровелосипед, электробайк, Hydrofoiler XE-1
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