Украинский стартап представил электробайк, разгоняющийся до 80 км/ч

Благодаря электрическому двигателю с мощностью в 3000 ватт электробайк может разогнаться до 80 км в час. В компании отмечают, что эта максимальная скорость может быть уменьшена по просьбе клиента.

Сам маунтинбайк имеет запас хода до 120 километров с мощностью батареи в 1920 ампер в час и до 280 км с батареей в 2760 ампер в час. Для полной зарядки батареи необходимо 4 часа.

Отмечается, что в зависимости от выбора батареи вес Cэross Dirt будет колебаться от 55 до 62 кг, а сам велосипед может перевозить человека с весом до 135 кг.

Цена электромаунтинбайка с малой батареей при заказе еще в этом месяце составит 4349 долларов США, а начиная со следующего месяца он будет стоить уже 5525 долларов. За покупку электрического велосипеда с большей батареей необходимо будет заплатить на 399 долларов США больше.

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