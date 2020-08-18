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Украинский стартап представил электробайк, разгоняющийся до 80 км/ч

18.08.2020 / 08:05
Украинский стартап Delfast представил новый электрический маунтинбайк Cross Dirt. Об этом сообщает портал New Atlas.

Благодаря электрическому двигателю с мощностью в 3000 ватт электробайк может разогнаться до 80 км в час. В компании отмечают, что эта максимальная скорость может быть уменьшена по просьбе клиента.

Сам маунтинбайк имеет запас хода до 120 километров с мощностью батареи в 1920 ампер в час и до 280 км с батареей в 2760 ампер в час. Для полной зарядки батареи необходимо 4 часа.

Отмечается, что в зависимости от выбора батареи вес Cэross Dirt будет колебаться от 55 до 62 кг, а сам велосипед может перевозить человека с весом до 135 кг.

Цена электромаунтинбайка с малой батареей при заказе еще в этом месяце составит 4349 долларов США, а начиная со следующего месяца он будет стоить уже 5525 долларов. За покупку электрического велосипеда с большей батареей необходимо будет заплатить на 399 долларов США больше.

Источник

электродвигатель, электробайк
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