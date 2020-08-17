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В Киеве прошел марш "За свободную Беларусь"

17.08.2020 / 09:14
В Киеве прошел марш солидарности с Беларусью и белорусской нацией "За свободную Беларусь". Участники мероприятия прошли к посольству Республики Беларусь.

Участие в марше принимали несколько сотен человек.

Акция солидарности с Беларусью началась на Михайловской площади в центре Киева, оттуда после вече участники отправились в посольство Республики Беларусь. После завершения марша участники провели акцию под зданием посольства.

Организаторы акции отмечают, что целью мероприятия является привлечение внимания международного сообщества к тому, что сейчас происходит в Беларуси, и поддержка белорусской нации.

Участники марша скандировали "Жыве Беларусь" и громко хлопали в ладоши, им сигналили автомобили, проезжающие мимо.

Источник 

митинг, протест, Киев, Беларусь
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