В Киеве прошел марш "За свободную Беларусь"

Участие в марше принимали несколько сотен человек.

Акция солидарности с Беларусью началась на Михайловской площади в центре Киева, оттуда после вече участники отправились в посольство Республики Беларусь. После завершения марша участники провели акцию под зданием посольства.

Организаторы акции отмечают, что целью мероприятия является привлечение внимания международного сообщества к тому, что сейчас происходит в Беларуси, и поддержка белорусской нации.

Участники марша скандировали "Жыве Беларусь" и громко хлопали в ладоши, им сигналили автомобили, проезжающие мимо.

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