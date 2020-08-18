На Львовщине открыли мурал, посвященный Кузьме Скрябину

Портрет работы известного львовского муралиста Святослава Владыки появился на стене Дворца культуры «Кристалл», сообщается в Фейсбуке Новояворовского городского совета

Отмечают, что почтить память музыканта прибыли почетные гости и организаторы действа: родители Андрея Ольга Михайловна и Виктор Кузьмич Кузьменко, руководство Новояворовского городского совета, заместитель председателя Львовской ОГА Иван Собко, руководство Яворовской РГА и районного совета, народный депутат Украины Павел Бакунец, председатель Госкино Украины Филипп Ильенко, волонтер Петр Шот, основатель философского клуба «Энтазис» Игорь Держко, художник-муралист Святослав Владыка и автор идеи и координатор проекта «Скрябин. Начало ... » Александр Шипка.

Как сообщали местные СМИ, именно новояворовский «Кристалл» стал колыбелью музыки для Андрея, здесь проходили его репетиции и была основана знаменитая группа «Скрябин».

Мурал - первая часть проекта «Скрябин. Начало ...», который предусматривает почтение памяти фронтмена группы «Скрябин» в городах, где проходило творческое становление музыканта.

Андрей Кузьменко - украинский певец, композитор, поэт, писатель, телеведущий и продюсер. Лидер группы «Скрябин». Погиб 2 февраля 2015 года в аварии возле населенного пункта Лозоватка Днепропетровской области.

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