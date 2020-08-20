В Киеве обновили часть Пейзажной аллеи

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Фейсбуке.

"Сегодня проверил, как обновили одно из знаковых мест в историческом центре столицы - Пейзажную аллею. Пока что завершили реконструкцию первой очереди - от лестниц до урочища Гончары-Кожемяки и до скульптуры "Алиса в Стране чудес". Пейзажную аллею обустроили в Киеве около 40 лет назад. И она уже нуждалась в капитальном ремонте", - подчеркнул Кличко.

На обновленном участке установили новое гранитное покрытие, обновили ливневую канализацию, обустроили систему полива газона, установили гранитный бортовой камень, новенькие скамейки. Имеет теперь Пейзажная аллея и современное LED-освещение, и декоративную подсветку артобъектов. Осуществили также ремонт подпорной стенки.

Также, по его словам, ограничили движение транспорта по Аллее - установили автоматические боларды со стороны Десятинного переулка. "Чтобы въезжать на Пейзажку могли только автомобили жителей близлежащих домов и спецтранспорт экстренных служб. А не все кому захочется! Расширили и вход на Аллею со стороны Исторического музея и Десятинной церкви. А также сделали ее более комфортной для маломобильных групп населения", - рассказал Кличко.

Напомним, в рамках реконструкции будет расширен вход на Пейзажную аллею со стороны Исторического музея и Десятинной церкви, вдоль Пейзажной аллеи будут вымощены пешеходные дорожки, разбиты газоны, высажены новые деревья, обустроена система полива и полностью заменено освещение. На Пейзажной аллее появится ливневая канализация, и вода не будет скапливаться на самой аллее.

Что касается любимых киевлянами артобъектов, то они не претерпят никаких изменений.

I этап реконструкции планировалось завершить до конца августа. А полностью в обновленном виде киевляне и гости столицы увидят Пейзажную аллею в следующем, 2021 году.

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