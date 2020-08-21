На Ивано-Франковщине произошел пожар на деревообрабатывающем предприятии

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.

Информация о пожаре в здании деревообрабатывающего цеха в селе Глубокое Богородчанского района поступила в ГСЧС 20 августа в 21.54 год.

В 23.30 пожар был локализован, а в 00.22 ч. 21.08.2020 ликвидирован.

Пострадавших в результате пожара нет. От огня спасена часть здания цеха площадью 144 м.кв.

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