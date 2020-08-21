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На Ивано-Франковщине произошел пожар на деревообрабатывающем предприятии

21.08.2020 / 08:15
На Ивано-Франковщине спасатели ликвидировали пожар на деревообрабатывающем предприятии.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.

Пожар в деревообрабатывающем цеху, площадью 1000 кв.м., ликвидирован на Ивано-Франковщине, - ГСЧС 01

Информация о пожаре в здании деревообрабатывающего цеха в селе Глубокое Богородчанского района поступила в ГСЧС 20 августа в 21.54 год.

Пожар в деревообрабатывающем цеху, площадью 1000 кв.м., ликвидирован на Ивано-Франковщине, - ГСЧС 02

Пожар в деревообрабатывающем цеху, площадью 1000 кв.м., ликвидирован на Ивано-Франковщине, - ГСЧС 03

В 23.30 пожар был локализован, а в 00.22 ч. 21.08.2020 ликвидирован.

Пожар в деревообрабатывающем цеху, площадью 1000 кв.м., ликвидирован на Ивано-Франковщине, - ГСЧС 04

Пожар в деревообрабатывающем цеху, площадью 1000 кв.м., ликвидирован на Ивано-Франковщине, - ГСЧС 05

Пострадавших в результате пожара нет. От огня спасена часть здания цеха площадью 144 м.кв.

Источник

пожар, Ивано-Франковская область
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