Под мэрией в Черновцах состоялся митинг против "красных" карантинных ограничений

Около тысячи человек пришли 25 августа под Ратушу с требованием разрешить им работать в условиях карантина.

"Мы требуем, чтобы нас не лишали наших конституционных прав, в частности права на труд, на занятие предпринимательской деятельностью. Недавно общался с работниками Центра занятости, они сказали, что пока не предусмотрена компенсация предпринимателям, если нас вновь закроют на карантин. Поэтому сегодня все предприниматели Калиновского рынка приступили к работе. Конечно, с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий, но мы работаем", - сказал во время выступления перед митингующими председатель профсоюза Калиновского рынка Василий Шкробанец.

Люди держали в руках плакаты: "Чем Черновцы хуже Тернополя, Луцка, Львова?", "Кто будет оплачивать наши счета?", "Мы не рабы!", "Мы хотим заниматься спортом" и другие. Таким образом люди вышли отстоять свое право на достойное существование и труд, закрепленные Конституцией Украины.

Автомобили, проезжающие возле Центральной площади, сигналили в знак поддержки протестующих.

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