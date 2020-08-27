На Львовщине BMW въехал в Opel, погиб 10-летний мальчик

Как сообщает полиция области в Фейсбуке, столкновение двух легковых автомобилей произошло вечером 25 августа.

Работники правоохранительных органов предварительно установили, что 29-летний львовянин не справился с управлением автомобилем BMW и совершил столкновение с легковушкой Opel, двигавшейся в попутном направлении.

"От травм, полученных в результате ДТП 10-летний пассажир Opel скончался по дороге в больницу. 49-летний водитель Opel и его 42-летняя жена госпитализированы с телесными повреждениями. Все они – жители Сокальского района", - рассказали в полиции.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальная санкция предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается. Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

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