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Правоохранители ликвидировали на Сумщине плантацию элитной конопли стоимостью почти 7 млн грн

28.08.2020 / 07:20
Почти две с половиной тысячи кустов дорогого "карликового" сорта конопли росли на поле возле села Бабаковка Белопольского района.

Каждый ряд плантации площадью в четверть гектара был оборудован системой капельного полива, тщательно ухожен и удобрен. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Незаконный посев наркосодержащих растений обнаружили правоохранители, когда выезжали по делу по расследованию самовольного захвата земли. Они сообщили о "находке" по спецлинии "102", и на место происшествия немедленно выехали руководство и работники Белопольского отделения полиции, а также следователи и эксперты ГУНП области.

Полиция под процессуальным руководством прокуратуры области открыла уголовное производство по признакам ч.2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины и начато досудебное расследование, в рамках которого устанавливается круг лиц, причастных к посеву и выращиванию запрещенных растений. Полицейские изъяли почти две с половиной тысячи кустов наркосодержащих растений.

Правоохранители ликвидировали на Сумщине плантацию элитной конопли стоимостью почти 7 млн грн 01

По приблизительным оценкам, стоимость изъятого сырья может достигать на "черном рынке" семи миллионов гривен.

Следственные действия продолжаются.

Правоохранители ликвидировали на Сумщине плантацию элитной конопли стоимостью почти 7 млн грн 01

Правоохранители ликвидировали на Сумщине плантацию элитной конопли стоимостью почти 7 млн грн 027

Правоохранители ликвидировали на Сумщине плантацию элитной конопли стоимостью почти 7 млн грн 03

Источник

конопля, Сумская область
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