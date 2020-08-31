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В Турции нашли инструменты времен неолита

31.08.2020 / 07:54
Археологи во время раскопок на юго-западе Турции обнаружили старинные предметы эпохи неолита, возраст которых почти вдвое больше Великих пирамид Египта.


Об этом сообщает  информагентство «Анадолу».

«Во время раскопок, проведенных в поселке эпохи неолита, мы обнаружили несколько инструментов древних людей, которые использовались для изготовления тогдашних текстильных изделий», - рассказала информагентству руководитель группы археологов, профессор Эгейского университета в Измире Фулия Дедеоглу.

Среди различных предметов, таких как иглы из кости, круглые, зазубренные по краям камни, есть экземпляры, которые датируются периодом 8,6 тысячи лет тому назад.

Современная турецкая провинция Денизли и в наше время известна своими текстильными изделиями. Ученые считают, что эта традиция восходит к гораздо более древним временам, чем считали ранее.

Находку обнаружили в здании, которое датируют 6400 до н. э.

Источник

археологи, Турция, неолит
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