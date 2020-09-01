Марш мира и независимости в Бресте

Несмотря на то, что площадь Ленина в городе перекрыли еще в полдень 30 августа, горожане все равно вышли 31 августа на мирную акцию протеста.

В этот день колонна протестующих выбрала новый маршрут для шествия. Из центра люди поднялись на Кобринский путепровод, пошли по улице Московской и свернули на Пионерскую. Оттуда они вышли на Пушкинскую, через которую вернулись в центр.

Люди, как всегда, шли с бело-красно-белыми флагами, плакатами и выкрикивали лозунги.

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