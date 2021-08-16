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Во Франции против "паспортов здоровья" протестовали 215 тысяч человек

16.08.2021 / 13:46
В акциях протеста против "паспортов здоровья" по всей Франции в субботу приняли участие 214 845 человек.

Такие данные обнародовало Министерство внутренних дел, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

В прошлую субботу властями была объявлена цифра в 237 тысяч участников.

На улицы Парижа в этот раз вышли 13 900 людей, тогда как 7 августа в столице протестовали 17 тысяч человек.

В целом во Франции состоялись 217 акций протеста. По предварительным данным, произведено 11 задержаний. Один правоохранитель получил легкое ранение.

Во Франции с 9 августа введены специальные пропуска с QR-кодом, подтверждающие, что их обладатели либо имеют отрицательный результат теста н коронавирусом либо вакцинированы или переболели COVID-19.

Эти сертификаты необходимо предъявлять на транспорте, кроме городского общественного, при посещении ресторанов и кафе, музеев, выставок, концертов, других мест культурного отдыха.

Источник

Франция, протесты
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