Переходного периода не будет. Власть в Афганистане полностью перейдет талибам - Reuters

Сейчас на улицах столицы слышны выстрелы, однако бои с силами безопасности не наблюдаются.

Об этом пишет Reuters.

Президент Афганистана покинул страну и улетел в неизвестном направлении после того, как боевики "Талибана" проникли на территорию столицы. По словам представителей радикального движения, в стране не будет переходного периода, поскольку группировка планирует полностью контролировать власть.

Согласно данным другого СМИ CNN на улочках столицы можно услышать звуки выстрелов, однако столкновения с силами безопасности не наблюдаются.

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