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Талибы еще с начала 2020 тайно договаривались с афганскими военными - WP

17.08.2021 / 09:42
Боевики радикального движения «Талибан» еще с начала прошлого года тайно договаривались с сотрудниками сил безопасности Афганистана о том, чтобы те продавали свое оружие или сдавались.

Об этом сообщает The Washington Post.

По словам собеседников издания, среди афганских и американских чиновников были соглашения, которые афганские официальные лица называли «договоренностями о прекращении огня».

На самом деле талибы предлагали деньги в обмен на то, чтобы правительственные силы передавали боевикам имеющееся у них оружие.

Сначала такие соглашения заключались на уровне районных силовиков, однако впоследствии талибы выходили на уровень чиновников столиц афганских провинций.

Сами же афганские силовики признают, что им уже 6-9 месяцев не выплачивали зарплату, что, в свою очередь, уменьшало мотивацию оказывать сопротивление талибам.

Напомним, представитель политического офиса исламистского движения «Талибан» Мухаммед Наим заявил о «завершении войны» в Афганистане. Он отметил, что ни одна дипломатическая организация не подверглась нападениям.

15 августа талибы оцепили Кабул и начали без боя заходить в город. «Талибан» заявил, что контролирует всю территорию Афганистана.

США и ряд стран ЕС начали эвакуацию из Кабула своих посольств.

Источник

Афганистан, талибы
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