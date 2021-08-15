Байден одобрил развертывание дополнительных вооруженных сил в Афганистане

Об этом свидетельствует заявление Байдена на сайте Белого дома, представитель Минобороны США в Reuters

Дословно: "Во-первых, основываясь на рекомендациях наших дипломатических, военных и разведывательных групп, я санкционировал развертывание примерно 5000 американских военнослужащих, чтобы обеспечить упорядоченное и безопасное сокращение американского персонала и другого союзного персонала, а также упорядоченную и безопасную эвакуацию афганцев, которые помогали нашим войскам во время нашей миссии, и тех, кто подвергался особому риску наступления талибов".

Представитель министерства обороны США на условиях анонимности сказал, что из 5000 объявленных Байденом военных 4000 уже были объявлены ранее, но около 1000 были утверждены недавно и будут из 82-й воздушно-десантной дивизии.

Кроме того, Байден сообщил, что США сообщили представителям "Талибана" в Дохе, что "любые действия с их стороны на территории Афганистана, которые ставят под угрозу персонал США или нашу миссию там, будут встречены быстрыми и сильными вооруженными силами США".

Напомним: 13 августа "Талибан" захватил два больших афганские города, второй и третий по величине в стране после Кабула - Кандагар и Герат.

Днем позже талибы взяли под контроль еще четыре столицы афганских провинций. В частности "Талибан" захватил столицу провинции Гильменд Лашкаргах после нескольких недель тяжелых боев. Столица Забула - Калат - также пала. Сдалась Фирузкух провинции Гор и Таринкот в Урузгане.

Наступление талибов по всей стране усилилось, когда этим летом войска США и НАТО начали завершать вывод войск из Афганистана.

Согласно последним оценкам военной разведки США, Кабул может оказаться под давлением повстанцев в течение 30 дней. Если нынешние тенденции сохранятся, талибы, скорее всего, получат полный контроль над страной в течение нескольких месяцев. Сейчас талибы контролируют около 24 с 34 провинций Афганистана.

В связи с эскалацией вооруженного конфликта Министерство иностранных дел настоятельно рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Афганистан.

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