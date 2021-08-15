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Байден поручил Блинкену урегулировать войну в Афганистане мирным путем

16.08.2021 / 10:46
Президент Соединенных Штатов Джо Байден дал указание государственному секретарю Энтони Блинкену добиться политического урегулирования войны в Афганистане.

США продолжат оказывать помощь афганцам.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Байден поручил государственному секретарю поддержать президента Ашрафа Гани и других афганских лидеров в их стремлении предотвратить дальнейшее кровопролитие и добиться политического урегулирования. Секретарь Блинкен также будет взаимодействовать с ключевыми региональными заинтересованными сторонами.

Президент США назначил посла Трейси Джейкобсона ответственным за все усилия правительства по обработке, транспортировке и переселению афганских соискателей специальной иммиграционной визы и других афганских союзников.

"Мы искренне сочувствуем храбрым афганским мужчинам и женщинам, которые сейчас находятся в опасности. Мы работаем над эвакуацией тысяч тех, кто помогал нашему делу и их семьям", - заявил он.

Напомним, Байден санкционировал развертывание в целом 5 тысяч военных для обеспечения безопасной эвакуации из Афганистана дипработников. Решение принято в рамках завершения военной миссии.

Источник

США, Байден, Афганистан
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