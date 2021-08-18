Войти | Зарегистрироваться
13:44

среда,
18 августа
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Политика

Байден заявляет, что не сожалеет о решении вывести войска из Афганистана

18.08.2021 / 13:15
Президент США Джо Байден заявил, что не сожалеет в связи с решением вывести американский военный контингент из Афганистана.

"Я твердо стою на своем решении", - сказал американский лидер в обращении к своему народу.

При этом, он отметил, что "падение Афганистана" произошло быстрее, чем ожидалось. Байден добавил, что дальнейшее пребывание американских военных в Афганистане не решило бы проблемы этой страны.

Он также заявил, что американская армия, несмотря на уход с афганской территории, готова бороться против террористов, если те снова там обоснуются.

"Мы проводим успешные контртеррористические операции против террористических группировок во многих странах, в которых у нас нет постоянных военных баз. Если будет необходимо, мы сделаем то же в Афганистане", - заявил Байден.

По его словам, США никогда не собирались строить демократию в Афганистане, а присутствовали там, чтобы не допустить атак террористов на своей собственной территории.

"Наша миссия в Афганистане никогда не предполагала строительство государства. Она никогда не была предназначена для создания единой, централизованной демократии. Наша единственная миссия в Афганистане была...предотвращение атак на американской земле", - заявил Байден.

По мнению президента, США эту задачу решили. А террористы теперь действуют уже в других странах, и Вашингтону нужно противостоять этим новым угрозам.

Байден также предупредил, что в случае, если боевики движения "Талибан" будут предпринимать действия, направленные против американских интересов, то Вашингтон даст мощный ответ.

Талибы начали активные боевые действия в Афганистане с мая на фоне начавшегося вывода из страны войск США и их союзников. Силы "Талибана", вошедшие в воскресенье в афганскую столицу и занявшие президентскую резиденцию, заявили, что освободили Афганистан и считают войну, которую они вели, завершенной.

Сообщалось, что президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны.

Источник

Байден, Афганистан
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
18 августа
17 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.