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Макрон направляет в Афганистан два военных самолета и силы спецназа

18.08.2021 / 12:54
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что направит в Афганистан два военных самолета и силы спецназа.

Об этом заявил Макрон, информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на французские телеканалы

Прямая речь: "Я принял решение отправить два военных самолета и бойцов спецназа. Они будут на месте в ближайшие часы".

"Афганистан не должен вновь стать святилищем терроризма, каковым он был. Это условие мира".

"Террористические группы присутствуют в Афганистане и будут стремиться извлечь пользу из дестабилизации. Совет Безопасности ООН должен привнести ответственный и единый ответ".

Французский лидер отметил, что направляет самолеты и спецназ для того, чтобы помочь в эвакуации, которая проводится при сотрудничестве с американскими силами в аэропорту Кабула.

Президент также заявил о намерениях вместе с ФРГ и другими европейскими странами продвигать инициативу по противодействию незаконным миграционным потокам из Афганистана. Он добавил, что в понедельник обсудил эту тему с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Макрон отметил, что нельзя допустить, чтобы Афганистан, власть в котором захватило движение "Талибан", вновь стал убежищем для террористических группировок.

Он добавил, что намерен предпринять ряд инициатив во взаимодействии с другими европейскими государствами и союзниками по продолжению борьбы против исламистского терроризма во всех его формах.

Выступление Макрона последовало за проведенным им совещанием совета обороны, на котором обсуждалась ситуация в Афганистане после захвата страны движением "Талибан".

Французский президент сообщил, что обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном перспективу борьбы против терроризма и пообещал совместные инициативы "в ближайшие часы".

"Возврат к стабильности будет осуществлен через такие политические и дипломатические действия в Совете Безопасности", – объяснил Макрон.

Напомним: Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел Гайко Маас признали, что ошиблись в своих оценках ситуации в Афганистане.

15 августа в Афганистане талибы вошли в столицу Кабул, афганское правительство заявило о "мирном переходе власти", президент Афганистана покинул страну.

Около 70 стран, среди которых Украина, выступили с совместным призывом разрешить всем иностранным гражданам и афганцам, которые этого желают, покинуть Афганистан.

Страны ЕС закрывают свои посольства и эвакуируют дипломатов. Тысячи афганцев и иностранных граждан образовали давку в аэропорту Кабула и штурмуют самолеты, пытаясь бежать из страны, контроль над аэропортом сохраняют силы США.

СМИ со ссылкой на слова свидетелей сообщают о гибели как минимум 5 человек.

Источник

Афганистан, Макрон
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