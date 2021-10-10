Афганистану грозят голод и холод. Что будет дальше?

Об этом заявляют в ООН и других международных организациях на фоне приближения холодов, отсутствия в стране запасов продовольствия и денег для финансирования гуманитарных программ.

Финансовая помощь из-за рубежа ранее составляла 75% от расходов афганского правительства. Теперь же мировые финансовые институты — Всемирный банк и Международный валютный фонд — поставили на паузу выделение средств Кабулу. А Соединенные Штаты заморозили на своих счетах миллиарды долларов активов Центрального банка Афганистана.

Ряд стран выдвинули условия, что финансирование Афганистана может быть возобновлено, если талибы дадут определенные гарантии, прежде всего в отношении прав женщин. Другая часть стран и гуманитарные организации призывают разблокировать помощь Афганистану немедленно и без политических условий, полагая, что существует угроза жизни для миллионов афганцев.

По предложению итальянского премьера Марио Драги, за две недели до саммита лидеров стран «большой двадцатки», запланированного на конец октября в Риме, 12 октября пройдет виртуальная встреча лидеров «двадцати», посвященная Афганистану. По словам итальянского премьера, «это обязанность богатейших стран мира что-либо предпринять, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу».

ООН также призвала страны мира возобновить финансирование гуманитарных программ в Афганистане. В середине сентября на специальной встрече в Женеве, посвященной этому вопросу, генсек ООН Антониу Гутерриш заявил: организации срочно необходимо 606 млн долл. для финансирования своих гуманитарных операций в Афганистане до конца текущего года.

После этого призыва доноры пообещали выделить 1,2 млрд долл., и Гутерриш с удовлетворением отмечал, что мировое сообщество проявило «солидарность с народом Афганистана». Впрочем, в ООН пока не дали детального отчета о том, куда будут направлены деньги, обещанные правительствами примерно 100 стран и международных организаций. По состоянию на 6 октября доноры перечислили ООН лишь 212 млн долл. из обещанной суммы, что ставит под угрозу гуманитарную миссию.

Как заявляют в ООН, средства нужны на финансирование афганских медицинских учреждений, проекты по доставке воды и ее очистке, а также на поддержку проектов образования для женщин и детей. Также по словам руководителя ООН, около 3,5 млн афганцев проживают в лагерях для временно перемещенных лиц. Более 800 тыс. из них — это новые беженцы, которые лишились своих домов в результате наступления талибов. Для них нужны новые палаточные лагеря и продовольствие.

По различным оценкам, от 11 до 14 млн афганцев будущей зимой будут испытывать голод или недоедание из-за нехватки средств на покупку еды и засухи, которая охватила страну в этом году. Ситуация может ухудшиться, если Талибан не получит достаточный объем гуманитарной помощи.

Ряд оценок ООН говорит, что всего 18,4 млн афганцев (т.е. около половины населения страны) будут требовать гуманитарной поддержки в ближайшие месяцы. «Я впервые наблюдаю, как кризис обостряется и усиливается такими темпами и масштабами», — сказала директор Всемирной продовольственной программы по Афганистану Мэри-Эллен Макгроарти.

Не отказываясь от участия в гуманитарных миссиях, ряд стран выразили свои сомнения в их эффективности.

Например, представители немецкого правительства напомнили, что ООН в прошлом году запустила «Глобальный план гуманитарного реагирования» и затребовала от доноров дополнительно 10 млрд долл. Целью сбора этих средств объявлена борьба с гуманитарными последствиями пандемии COVID-19. Средств этого фонда, считают в Берлине, будет достаточно и для предотвращения гуманитарного кризиса в Афганистане. Вопрос только в том, насколько эффективно используются эти средства.

Министр экономического сотрудничества и развития Германии Герхард Мюллер призвал к изменениям в системе распределения международной помощи. Несмотря на это заявление, Берлин пообещал увеличить гуманитарную помощь Афганистану и близлежащим странам до 500 млн евро. При этом США и ФРГ являются крупнейшими донорами «Глобального плана гуманитарного реагирования» ООН, в который, однако, доноры внесли пока лишь 3,8 млрд долл., т.е. около 40% от запланированного.

На фоне этой дискуссии, разворачиваемой накануне встречи «большой двадцатки», Управление по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ) в своем последнем релизе по ситуации в Афганистане заявляет, что «гуманитарные организации обеспокоены сообщениями об «условном гуманизме» или попытках «использовать» гуманитарную помощь в политических целях. Гуманитарные действия никогда не должны увязываться с политическими целями, целями развития, прав человека или другими негуманитарными целями… Донорам настоятельно рекомендуют, чтобы операции и другие виды деятельности, необходимые для гуманитарных операций, были исключены из сферы действия режимов санкций».

Эти заявления звучат на фоне того, что многие страны продолжают требовать от правительства Талибана уважения к правам человека и особенно к правам женщин, как условие для возобновления каких-либо отношений с Кабулом. Однако необходимость срочных гуманитарных акций, вероятно, изменит такой подход.

А вот для «Талибана» сложившаяся ситуация в гуманитарной сфере страны — удобный повод расширить каналы коммуникации с внешним миром, который не спешит официально признавать новых правителей Афганистана.

На нынешней неделе в Кабуле побывал специальный посланник МИДа Великобритании Саймон Гасс, который встретился с министром иностранных дел талибановского правительства Амир Ханом Муттаки. В ходе первого официального контакта с «Талибаном» британский дипломат обсуждал гуманитарный кризис, угрозу терроризма и безопасность британских граждан, а также права женщин. В свою очередь, представитель «Талибана» добавил, что также стоял вопрос о «возобновлении дипломатических контактов двух стран».

Контакты с «Талибаном» через своих посланников также поддерживают Китай и Россия. При этом, не выдвигая каких-либо формальных требований, они также оказывают Афганистану гуманитарную помощь. Так, Китай в начале сентября выделил 200 млн юаней (31 млн долл.) Афганистану в основном на поставки продовольствия и вакцин от COVID-19. А на прошлой неделе доставил в Кабул партию одеял и одежды, которая будет лишь первой в целой серии гуманитарных поставок.

Примечательно, что в начале октября стали поступать сообщения, что в провинции Бадахшан на границе с Китаем отряды «Талибана» проводят операцию против уйгурских боевиков из «Исламской партии Туркестана». Талибы переселяют уйгуров в провинцию Нангархар на границе с Пакистаном. Наблюдатели считают эти действия результатом тайных договоренностей Кабула и Пекина.

Россия, в отличие от Китая, только собирается или обещает поставить помощь Афганистану, но уже договаривается с талибами о безопасности границ государств Центральной Азии.

Политическую поддержку правительству «Талибана» открыто выражают Пакистан и Катар. Последний призвал мир «повернуться лицом» к властям Афганистана, пытаясь добиться, чтобы представители талибановского правительства приняли участие в 76-й Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Впрочем, представителям талибов было в этом отказано. В то же время ООН также ведет диалог с талибами о безопасности для своих сотрудников в Афганистане.

В сентябре Организацией были получены письменные заверения талибов, что они готовы оказать полноценную поддержку гуманитарным миссиям ООН и других стран. Отдельным коммюнике талибы даже пообещали сотрудникам ООН вооруженную защиту со своей стороны, если в такой защите будет необходимость. Также «Талибан» заявил о своей приверженности исламским целям развития страны, намерении искоренить там наркоторговлю, обещают бороться с терроризмом.

В ООН полагают, что для мирового сообщества было бы большой ошибкой проигнорировать эти сигналы со стороны «Талибана». Так, уже с конца августа гуманитарная авиаслужба ООН возобновила полеты своих самолетов в Кабул, прерванные за месяц до того. Теперь договариваются о регулярных рейсах из Исламабада в столицу Афганистана, а также Кандагар, Мазари-Шариф и Герат для доставки продовольствия.

Конференция в Риме станет еще одной проверкой на эффективность международных институтов и солидарности народов. Иначе в обескровленную войной страну придут голод и холод.

Алексей Коваль

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