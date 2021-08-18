Коллапс в Афганистане произошел быстрее, чем ожидалось, ответственность за это лежит на политическом руководстве страны – Столтенберг

"В последние недели мы наблюдали политический и военный крах, который произошел с такой скоростью, которую мы не могли ожидать", - сказал Столтенберг на пресс-конференции.

"Некоторые части афганских сил безопасности отважно сражались, но они были не способны обеспечить безопасность в стране, потому что, в конечном счете, афганское политическое руководство не смогло противостоять "Талибану", - отметил он.

Талибы ранее в августе установили контроль над почти всей территорией Афганистана и над всеми крупными афганскими городами, в том числе - над Кабулом.

Источник