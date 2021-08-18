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Коллапс в Афганистане произошел быстрее, чем ожидалось, ответственность за это лежит на политическом руководстве страны – Столтенберг

18.08.2021 / 15:19
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник заявил, что "крах" Афганистана произошел быстрее, чем этого ожидали в Североатлантическом альянсе, но ответственность за это лежит, в основном, на политическом руководстве страны.

"В последние недели мы наблюдали политический и военный крах, который произошел с такой скоростью, которую мы не могли ожидать", - сказал Столтенберг на пресс-конференции.

"Некоторые части афганских сил безопасности отважно сражались, но они были не способны обеспечить безопасность в стране, потому что, в конечном счете, афганское политическое руководство не смогло противостоять "Талибану", - отметил он.

Талибы ранее в августе установили контроль над почти всей территорией Афганистана и над всеми крупными афганскими городами, в том числе - над Кабулом.

Источник

Афганистан, Столтенберг
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