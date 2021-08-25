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В ООН заявляют о многочисленных преступлениях талибов, включая массовые казни

25.08.2021 / 11:20
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет рассказала о многочисленных доказательствах тяжелых преступлений талибов, включая казни мирных жителей Афганистана.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Бачелет, которое она сделала во время спецсессии Совета ООН по правам человека по Афганистану

Верховный комиссар ООН не стала раскрывать деталей о смертных казнях, но призвала к созданию механизма для пристального мониторинга действий талибов.

По словам Бачелет, талибы также ограничивают права женщин и подавляют протесты.

Независимые эксперты ООН по правам человека в совместном заявлении отметили, что многие афганцы вынуждены прятаться, они боятся репрессий, так как "Талибан" продолжает обыскивать дома - боевики "идут от двери до двери". Есть информация об обысках, арестах, притеснениях и запугиваниях, а также о захвате имущества и расправах.

Источник

ООН, Афганистан, талибы
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