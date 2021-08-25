"Талибан" после 31 августа может запретить эвакуацию из Кабула

Об этом заявил пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид во время пресс-конференции во вторник, передает ВВС.

Он отметил, что есть достаточно времени, чтобы эвакуировать иностранных граждан ранее установленного срока - 31 августа.

«31 августа - это время, которое дается (для эвакуации - ред.), после этого это (эвакуация - ред.) противоречит соглашению ... Все люди должны быть вывезены до этой даты. После этого мы не разрешим им (покинуть Афганистан - ред.), это не будет разрешено в нашей стране, мы займем другую позицию», - цитирует его слова Sky News.

США ранее заявили, что намерены вывести все свои войска из Афганистана до 31 августа. Президент США Джо Байден выразил надежду, что не будет необходимости переносить эту дату.

Муджахид сказал, что «Талибан» «не поддерживает» разрешение на выезд афганцев из страны.

Представитель движения также заявил, что иностранным посольствам обеспечена безопасность и призвал их не закрывать и не прекращать работу в Афганистане.

Напомним, радикальное исламистское движение "Талибан" провозгласило образование Исламского эмирата Афганистан. Это заявление сделано в 102-ю годовщину независимости Афганистана от Британской империи. Движение использовало название «Исламский эмират Афганистан» во время своего жестокого правления в период с 1996 по 2001 год.

В некоторых городах Афганистана продолжаются протесты ко Дню независимости страны. В среду по меньшей мере три человека погибли и более десяти получили ранения после того, как боевики Талибана открыли огонь по участникам акции в афганском городе Джелалабад в провинции Нангархар. Это произошло тогда, когда местные жители пытались установить национальный флаг Афганистана на площади в городе вместо флага Талибана.

15 августа утром талибы окружили Кабул и начали без боя заходить в город. Талибан заявил, что контролирует всю территорию Афганистана.

Представитель политического офиса "Талибан" Мухаммед Наим заявил о завершении войны в Афганистане. Он отметил, что ни одна дипломатическая организация не была подвержена нападениям.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен в режиме видеоконференции обсудил ситуацию в Афганистане с министрами иностранных дел стран Большой семерки и Верховным представителем Европейского Союза.

Участники переговоров «подчеркнули необходимость безопасного проезда для тех, кто хочет покинуть Афганистан и необходимость всеобъемлющего политического урегулирования, которое защитит основные права человека» в стране.

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