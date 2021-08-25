Ученые нашли антитело, эффективное против нескольких штаммов COVID-19

Предположительно, это антитело может быть эффективно против широкого ряда штаммов коронавируса.

Как передает Укринформ, об этом говорится на сайте Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе.

Исследователи уверяют, что найденное антитело, даже при небольших его концентрациях, с высокой эффективностью работает против разных мутаций COVID-19. Предположительно способность антитела прикрепляться к той части вируса, которая мало меняется от штамма к штамму, означает низкую вероятность резистентности в этой части S-белка вируса.

«Это антитело обладает одновременно высокой нейтрализующей способностью (что означает, что оно очень хорошо работает при низких концентрациях), так и широким спектром действия (оно работает против всех вариантов)», – заявил руководитель исследования профессор Майкл С. Даймонд.

Сообщается, что для исследования американские ученые использовали мышей, на которых испробовали девять наиболее способных нейтрализовать коронавирус антител. Среди них исследователи выявили два антитела, которые были наиболее эффективны в защите животных от болезни, и протестировали их против разных штаммов COVID-19.

Одно антитело под названием SARS2-38 нейтрализовало штаммы «альфа», «бета», «гамма» и «дельта», а также два представляющих интерес штамма («каппа» и «йота»), а также несколько безымянных вариантов, которые сейчас отслеживают как потенциальные угрозы.

Такое открытие, по словам ученых, потенциально может стать шагом на пути к разработке новых методов лечения коронавируса на основе антител, которые с меньшей вероятностью потеряют свою эффективность по мере мутации вируса.

«Это отлично подходит для комбинированной терапии. Мы можем начать думать об объединении этого антитела с другим, которое связывается где-то еще, чтобы создать комбинированную терапию, которой вирусу будет очень трудно сопротивляться», - резюмировал профессор Майкл С. Даймонд.

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