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Ученые нашли универсальное антитело к COVID-19

01.06.2021 / 14:50
Ученые американского Научно-исследовательского института в Сан-Диего Scripps Research обнаружили перекрестно-реактивное антитело к коронавирусу, которое срабатывает при инфекции COVID-19.

Об этом сообщается на сайте института.

«Исследуя образцы крови, собранные до пандемии, и сравнивая образцы людей, больных COVID-19, мы смогли определить типы антител, которые перекрестно реагировали на доброкачественные коронавирусы, а также на SARS-CoV-2», - сказал Раиес Андраби, доктор философии, исследователь Департамента иммунологии и микробиологии и автор исследования.

Как отмечается, в дальнейших тестах антитело также нейтрализовало SARS-CoV-1 - коронавирус, вызывающий атипичную пневмонию, вспышка которой наблюдалась в начале 2000-х годов.

«Нам удалось определить, что этот тип перекрестно реактивных антител вырабатывается В-лимфоцитами, которые сначала подвергались действию коронавируса, вызывающего простуду, а затем реагировали при заражении COVID-19», - говорит Андраби.

По словам ученых, В-лимфоциты - важная часть иммунной системы. Они "помнят" начальные угрозы заболевания и могут циркулировать в кровотоке в течение десятилетий, готовы вернуться к действиям, если угроза возникнет снова.

Исследователи выяснили, что антитело связывается главным образом с устойчивой частью спаечного белка коронавируса, который не сильно меняется от штамма к штамму.

По данным Worldometer, в мире зафиксировано 171 095 480 случаев COVID-19, в частности 3 558 163 летальные, выздоровели 153 241 906 человек.

Источник

коронавирус, COVID-19, антитела
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