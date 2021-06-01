Войти | Зарегистрироваться
16:22

вторник,
01 июня
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Политика

Дания помогала США собрать данные о европейских чиновниках — СМИ

01.06.2021 / 15:21
Агентство национальной безопасности США использовало партнерские отношения со Службой военной разведки Дании для слежения за чиновниками ряда стран, включая канцлера Германии Ангелу Меркель, с 2012 по 2014 год.

Об этом сообщают Reuters и BBC со ссылкой на отчет датской телекомпании Danmarks Radio

Отчет следует за расследованием, проведенным телекомпанией, и включает интервью с девятью источниками, все из которых, как утверждается, имели доступ к секретной информации, хранящейся в датской Службе военной разведки.

Согласно отчету, разведданные были собраны и о других официальных лицах из Германии, Франции, Швеции и Норвегии. АНБ получило доступ к текстовым сообщениям и телефонных разговорам ряда известных лиц, подключившись к датским интернет-кабелям в сотрудничестве со Службой.

Reuters отмечает, что Дания, близкий союзник Штатов, имеет несколько ключевых станций для подводных интернет-кабелей, идущих в Швецию, Норвегию, Германию, Голландию и Великобританию и из них.

На просьбу прокомментировать отчет DR представитель канцелярии Германии сказал в Reuters, что ему стало известно об обвинениях только после того, как о них спросили журналисты, и отказался от дальнейших комментариев.

Ни министерство обороны Дании, ни представители Службы пока также не прокомментировали последние сообщения.

Похожие обвинения о том, что АНБ прослушивало телефон канцлера, появились в 2013 году. Информация, обнародованная американским информатором Эдвардом Сноуденом, свидетельствовала, что АНБ прослушивало телефон канцлера Германии. Когда обвинения появились, Белый дом не дал прямого опровержения, но сказал, что телефон Меркель не прослушивался в то время и не будет в будущем.

Источник

США, Дания
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
1 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.