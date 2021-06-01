-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
15:52
Названа дата следующего саммита Украина-ЕС
-
15:21
Дания помогала США собрать данные о европейских чиновниках — СМИ
-
14:50
Ученые нашли универсальное антитело к COVID-19
-
13:48
ЕК предлагает освободить от тестов и карантина прошедших вакцинацию лиц
-
11:43
Режиму Лукашенко мало 3 миллиарда от ЕС: "Это не цифры"
- 15:52
-
Популярное в рубрике
"Железный купол" для оборонных закупок…01.06.2021 / 08:13Эскалация напряженности со стороны России на границе с Украиной, вылившаяся в демонстративную концентрацию многотысячного вооруженного до зубов воинского контингента, должна была побудить руководителей нашей страны к принятию соответствующих мер по обеспечению государственного суверенитета и безопасности.Последние новости рубрики
-
12:15
Замглавы офиса президента Свириденко вошла в набсовет "Нафтогаза"
-
09:43
Госдеп запросил из бюджета США для Украины $255 миллионов
-
13:20
Украина и международные организации финализируют меморандум о создании рынка капиталов - Шмыгаль
-
10:54
ЕС выделит EUR25,4 млн для помощи жителям, пострадавшим от конфликта на Донбассе - фон дер Ляйен
-
15:54
Новые санкции против Беларуси могут затронуть экспорт калия - Bloomberg
- 12:15
-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
Популярное в рубрике
В Стамбуле открыли самую высокую в городе вышку и мечеть с самым высоким в стране алтарем31.05.2021 / 08:35Последние новости рубрики
-
06:22
На улицах Харькова установили арт-пианино – могут играть все желающие
-
06:02
В Киеве открыли выставку ко Дню Африки
-
05:41
На канатной дороге в Италии оборвалась кабина - 14 погибших
-
05:55
В Киеве "запустили" бронзовое сердце, посвященное Николаю Амосову
-
06:24
Двое журналистов погибли в результате ДТП на Полтавщине
- 06:22
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики